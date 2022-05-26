وزير الصناعة.. هذا ما يعاب على الشركات العمومية

قال وزير الصناعة، احمد زغدار، إن ما يعاب على بعض الشركات العمومية “أنها تحصل على مشاريع دون الالتزام بآجال التسليم”. كما شدد الوزير خلال زيارة ميدانية إلى ولاية تيبازة، من أجل تفقد عديد المشاريع الصناعية، إلى ضرورة مراجعة هذا الأمر.

في حين، تلقى وزير الصناعة، عرضا حول النسيج الصناعي بولاية تيبازة. حيث يقدر عدد مناطق النشاط المسطرة بـ12 منطقة نشاطات و7 مناطق نشاطات مصغرة. منها 5 مناطق نشاط مهيأة وثلاثة في طور التهيئة تنشط على مستواها 18.896 مؤسسة أغلبها من الخواص. كما تتوزع على قطاعات الخدمات بـ49 بالمائة، البناء والأشغال العمومية بـ25 بالمائة وقطاع الصناعة بـ16 بالمائة.

كما عاين احمد زغدار مؤسسة ECOREP التابعة للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية AGM والمتخصصة في صناعة وصيانة السفن الموجهة للصيد. وهذا بطاقة إنتاجية 120 سفينة في السنة.