وزير الصناعة.. هكذا سيكون فتح رأس مال المؤسسات العمومية

قال وزير الصناعة، فرحات ابراهيم أيت علي، اليوم السبت، إن فتح رأس مال المؤسسات العمومية سيكون عن طريق البورصة.

وأوضح وزير الصناعة ، أنه لا يمكن خوصصة المؤسسات العمومية لفتح رأس مالها.

وأشار الوزير إلى أن إعادة بعث المؤسسات الصناعية لا يمكن بدون انخراط اقتصاد المعرفة.

وأضاف فرحات آيت علي، أن القطاع سيقدم تشجيعات وتحفيزات عديدة للمنتجين في الصناعات التحويلية.

واشار وزير الصناعة في سياق ذات صلة، إلى أن دفع المؤسسات الوطنية المتعثرة سيكون بالتقييم والتشخيص.

وصرح المتحدث، أن 12 مجمع عمومي سيخضع للدراسة العميقة للتصرف وفق وضعيته الاقتصادية.

ومن جانب آخر، قال فرحات آيت علي، إن مديونية القطاع العمومي لا يتعدى 12 مليار دولار ، والأصول تكفي لضمان المديونية.