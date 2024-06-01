وزير الصناعة: هكذا نُطور الصناعات الغذائية

شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون، على ضرورة تعزيز التكامل بين القطاع الفلاحي والصناعي لتطوير الصناعات الغذائية.

وقال عون، في كلمة له بالملتقى الوطني للإستثمار والزراعات الإستثمارية وتثمين السلالات المحلية، بولاية النعامة، أن الصناعة الغذائية تمثل ثاني وأكبر قطاع في الصناعة. إذ تساهم بأكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الخام الصناعي خارج المحروقات.

ومن هذا المنطلق، دعا الوزير، إلى تعزيز التكامل والترابط بين قطاعي الصناعة والفلاحة. لتطوير الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الفلاحية وتحويلها إلى منتوجات صناعية ذات قيمة مضافة.

هذا وأوضح عون، أن هذا الملتقى، يهدف إلى استقطاب مشاريع إستثمارية في الزراعة الإسترايجية والصناعية والغذائية بالنعامة، لما تمتلكه من إمكانيات وخاصة وفرة الأوعية والعقارات.

مشيرا إلى أن تحدي اليوم يكمن في تنسيق وتطوير وتكامل الاستثمارات ضمن سلسلة القيم الفلاحية. وذلك من خلال إنجاز مشاريع تحفيزية للإدماج في النشاط الفلاحي والصناعي على حد سواء.

وأكد الوزير، أن ولاية النعامة تمتلك مؤهلات، وبالإمكان الإستثمار فيها بعدة مشاريع، كنشاط تربية المواشي وفق نماذج الحديثة.