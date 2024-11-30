وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني يجتمع مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية

عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم اجتماعات عمل لتقييم أداء المجمعات الصناعية العمومية وتوجيهات لضمان نجاعتها.

وحسب بيان الوزارة إجتمع غريب مع كل من مسؤولي مجمع الصناعات المحلية (ديفاندوس)، مجمع الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية (ELEC EL DJAZAIR)، المؤسسة الوطنية لصناعة الحديد (SNS) والمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية (ACS) والمؤسسات التابعة لها.

ويندرج هذا في إطار سلسلة لقاءات مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية لتقييم أداء هذه المجمعات والفروع والمؤسسات التابعة لها بهدف ضمان نجاعتها ومعالجة الاختلالات والعراقيل التي تواجها.

وخلال اللقاء أسدى الوزير تعليمات هامة تهدف الى تحسين أداء، نجاعة، ونتائج هذه المجمعات الصناعية والمؤسسات التابعة لها، وذلك استنادا إلى التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، لضمان حركية وديناميكية القطاع الصناعي.

وتتعلق هذه التعليمات أساسا بمخططات عمل هذه المجمعات، خطط الإنعاش، وضعيتها المالية والاقتصادية.

وكذا تبني سياسات تسويقية هجومية في الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية منها بالإضافة إلى تعزيز دور مراكز التكوين التابعة للقطاع وإشراكها أكثر فأكثر في إعداد وتجسيد الأهداف المسطرة.

كما شدد الوزير أيضا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للعراقيل والمشاكل التي تواجهها عدد من المؤسسات المتواجدة في محفظة القطاع.