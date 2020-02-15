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وزير الصناعة والمناجم :” سيتم إعادة النظر في القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات”

الوطني
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وزير الصناعة والمناجم :” سيتم إعادة النظر في القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات”
بقلم م . فيصل

قال وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي براهم انه سيتم إعادة النظر في القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات.

وأوضح الوزير أنه القروض التي تم منحها في الماضي ساهمت إثراء بعض الأشخاص وجهات معينة.

وأشار وزير الصناعة والمناجم إلى إعادة النظر في سياسة منح القروض تم تجميد منح القروصض لمدة سنة ليس من باب الخوف وإنما

وقال فرحات أيت علي براهم أنه “من الغير المعقول أن نترك عشرات أو أكثر من المتعاملين يستفيدون من قروض بألاف المليارات من الدينار”.

في حين يقابل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالرفض من أجل مبالغ صغيرة يضيف الوزير.


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