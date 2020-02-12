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وزير الصناعة والمناجم يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

الوطني
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وزير الصناعة والمناجم يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر
بقلم نسرين محفوف

استقبل وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سفير إيطاليا بالجزائر، باسكال فيرارا.

وخلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا، لاسيما في القطاع الصناعي.

حيث بحثا المجالات التي يمكن أن تشكل فرصا للتعاون والشراكة بين المؤسسات الجزائرية والإيطالية.

وفي هذا الإطار، أعرب آيت علي براهم، عن أمله في تجسيد شراكات منتجة مع الجانب الإيطالي، داعيا إلى إعادة الديناميكية إلى مشاريع الشراكة التقليدية فيما يتعلق بالاستثمار بين البلدين.

ومن جانبه، أظهر السفير الإيطالي اهتمام المؤسسات الإيطالية بخلق استثمارات في الجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=773001

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