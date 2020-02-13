وزير الصناعة والمناجم يستقبل سفير اسبانيا بالجزائر

استقبل وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت براهم، اليوم الخميس، بمقر الوزارة سعادة سفير اسبانيا بالجزائر، فرناندو موران.

وخلال هذا اللقاء، تباحث آيت علي براهم والسفير الإسباني واقع العلاقات الثنائية في المجال الصناعي، وسبل تعزيز التعاون أكثر فأكثر.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الجزائر منفتحة على جميع اقتراحات وأشكال الشراكة المنتجة لاسيما في الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ومن جانبه، أعرب السفير الإسباني عن رغبة بلاده في تعميق العلاقات الثنائية مع الجزائر من خلال تنويع استثماراتها في بلادنا.