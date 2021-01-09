وزير الصناعة: وضعنا نصوص قانونية لإستغلال الموارد الطبيعية الوطنية

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، على ضرورة إعادة بعث صناعة وطنية بيد عاملة وموارد جزائرية.

وأورد الوزير، في ندوة نقاش حول الخيارات الجديدة لبعث الصناعات الوطنية، إن مصالحه تهدف لإدماج الكفاءات والموارد الجزائرية.

وعرج الوزير، على مسار التصنيع بالجزائر، مؤكدا إن الصناعات الثقيلة كانت ربحيتها ظرفية ليست طويلة المدى.

مضيفا بأن أغلب الشركات العمومية والأجنبية كانت فاشلة لأنها لا تملك لا هدف ولا نتيجة.

وكشف فرحات آيت علي، عن إعادة بعث غار جبيلات، والذي سيعطينا استقلالية في الحديد والصلب بالجزائر.

وأكد آيت علي براهم، إنه قد تم تخصيص نصوص قانونية وتنظيمية للأشخاص القاديرن على خلق قيمة مضافة جزائرية بإستغلال الموارد الوطنية.

موضحا إن هذا سيسمح ببقاء الصناعة الوطنية وتحويلها للاجيال القادمة.

وشدد الوزير، على ضرورة الإستغناء عن استيراد مجمل المنتوجات المسوقة محليا.

واستغرب الوزير، من منح الإعفاءات الجمركية والذي حفز المستثمرين على إستيراد أغلبية المعدات من الخارج.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي كان بالإمكان تصنيع هذه المعدات بالجزائر.

وأضاف آيت علي براهم، إن الهدف هو خلق صناعة تسمح للشركات الجزائرية بالإستغناء تدريجيا عن استيراد المواد نصف المصنعة والمواد الأولية.