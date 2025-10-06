وزير الصناعة ومجمع ELEC EL DJAZAIR يبحثان تطوير الصناعات الكهربائية والإلكتروني

عقد وزير الصناعة، اليوم، اجتماعاً مع مسؤولي الشركة القابضة ELEC EL DJAZAIR، المتخصصة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية ومشتقاتها، تشمل إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية، التجهيزات الإلكترونية، ومعدات الاتصال.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لاستعراض الوضعية العامة للمجمع وفروعه، وكذا البرامج الاستثمارية الجارية الهادفة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين تنافسية المنتوج الوطني في هذا المجال الحيوي.

وأبرز الوزير، خلال اللقاء، الدور المحوري الذي تضطلع به الصناعات الكهربائية والإلكترونية ضمن التوجهات الوطنية نحو تحول تكنولوجي ورقمي شامل. مؤكداً أن هذا القطاع يشكل أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد صناعي عصري ومتنوع.

كما تم التطرق إلى التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه المجمع، لا سيما ما يتعلق بتحديث خطوط الإنتاج، إدماج النظم الرقمية في عمليات التسيير والتصنيع (Digital Manufacturing & Smart Production)، وتطوير منظومة البحث والتطوير الصناعي (R&D).

كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز التكامل الصناعي بين ELEC EL DJAZAIR وباقي المجمعات الوطنية، خاصة تلك الناشطة في مجالات المكونات الإلكترونية، التغليف الصناعي، وسلاسل التوزيع، وذلك في إطار مقاربة تكاملية عمومي-عمومي تهدف إلى خلق نسيج صناعي متماسك ومستدام.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن الوزارة تولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة مدى تقدم المشاريع ومعالجة العراقيل ميدانياً. مع مرافقة دائمة من طرف الإطارات المركزية لضمان تنفيذ الأهداف المسطرة في آجالها.