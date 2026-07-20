وزير الصناعة ونظيره الكونغولي يبحثان آفاق التعاون في قطاع مواد البناء

قام وزير الصناعة، يحيى بشير، مساء اليوم الاثنين، برفقة وزير التعاون وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو، دينيس كريستيل ساسو نغيسو، بزيارة ميدانية إلى مصنع الإسمنت للمتيجة (SCMI) بمفتاح، التابع لمجمع صناعة الإسمنت (GICA).

وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الكونغولي والوفد المرافق له إلى الجزائر، والهادفة إلى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد استمع الوفد إلى عرض حول المسار الإنتاجي للمصنع، ومستوى التحكم في التقنيات الحديثة المعتمدة في صناعة الإسمنت، إضافة إلى طاقته الإنتاجية والكفاءات الوطنية العاملة به.

ثم قام الوزيران والوفد بجولة عبر مختلف وحدات وخطوط الإنتاج، اطلعوا خلالها على مراحل تصنيع الإسمنت، والإمكانات التقنية والإنتاجية التي يتوفر عليها المصنع، ومستوى التحكم في عمليات التصنيع والتسيير، إلى جانب الكفاءات الوطنية التي تسهر على تسيير هذا الصرح الصناعي.

وبهذه المناسبة، أكد يحيى بشير، أن الجزائر تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الشقيقة في إفريقيا، عبر تقاسم خبراتها وتجاربها في الشعب الصناعية الاستراتيجية، لا سيما مواد البناء، والصناعات الإلكترونية، والحديد والصلب، والصناعة الكيماوية، والصناعة الميكانيكية.

كما شدد على أن نقل الخبرة والمعرفة وتكثيف التبادلات التقنية بين المؤسسات يشكلان أساسًا لشراكات عملية ومستدامة، قائمة على المنفعة المتبادلة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز التكامل بين دول القارة الإفريقية.

من جانبه، عبّر الوزير الكونغولي عن تقديره للمستوى المتقدم الذي بلغته الصناعة الجزائرية، وللكفاءات الوطنية المسيرة لهذا المجمع. مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الجزائرية في مختلف المجالات الصناعية، ومبرزًا ما تتيحه من فرص واعدة لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي بين المؤسسات الجزائرية والكونغو.

وشكلت الزيارة فرصة لاستشراف آفاق التعاون بين البلدين في قطاع مواد البناء، وبحث إمكانات إقامة شراكات صناعية واعدة تخدم مسار التكامل الإفريقي.