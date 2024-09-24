وزير الصناعة يأمر بتغطية إحتياجات السوق الوطنية محليا

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الجميع، إلى تكثيف الجهود لرفع مساهمة قطاع الصناعة في عملية الانعاش الاقتصادي، وتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي في جميع الميادين وتغطية احتياجات السوق الوطنية.

وجاء ذلك، في إجتماع تنسيقي عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، بحضور المدراء العامون وإطارات الوزارة.

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي يلعبه قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني في تطوير الاقتصاد الوطني. خاصة من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل.

ودعا عون، إطارات القطاع، إلى التجند أكثر خلال الفترة القادمة واستكمال جميع المشاريع الحيوية في القطاع.

مشددا على ضرورة التنسيق والتشاور لمواجهة جميع التحديات التي تواجه القطاع. والعمل على الرفع من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام.

كما أعطى الوزير توجيهات وتعليمات متعلقة بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية. وتنفيذ إلتزاماته طبقا للقرارات المتخذة خلال اجتماعات مجلس الوزاراء.

وإتخاذ التدابير اللازمة من أجل السهر على تطبيق عقود النجاعة لمسيري مؤسسات القطاع الصناعي التجاري العمومي. وكذا المؤسسات تحت الوصاية.

وكذا الإسراع في معالجة الملفات العالقة، وضرورة التنسيق المستمر بين مختلف مصالح الإدارة المركزية للوزارة.