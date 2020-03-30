وزير الصناعة يأمر 5 مجمعات برفع قدرات وحداتها الإنتاجية لمواجهة كورونا

أعطى وزير الصناعة والمناجم، فرحات ايت علي براهم، تعليمات للمجمعات الصناعية العمومية، المنتجة للمواد التي لها صلة بمكافحة كورونا، أن ترفع من إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد عليها في هذا الظرف الصعب.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فقد أمر فرحات آيت علي، كل من مجمع الصناعات الصيدلانية صيدال، مجمع الصناعات الغذائية، أقروديف، مجمع النسيج والجلو، جيتاكس، المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية ACS، مجمع الصناعات المختلفة DIVINDUS، بتكييف منتجاتها، ورفع قدرات وحداتها الإنتاجية.

وذكر الوزير، بأن دائرته الوزارية تبقى مصغية لكل الانشغالات والصعوبات التي يمكن ان تواجه هذه المجمعات للتموين بالمواد الأولية الضرورية لنشاطها من حيث الصعوبات مالية، التوطين البنكي، الجمركة وغيرها، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع هذه الصعوبات في ظل الظروف الراهنة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.