وزير الصناعة يؤكد القضاء على البيروقراطية التي تواجه المستثمرين الجزائريين

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، حرصه الدائم للقضاء على البيروقراطية والعوائق التي تواجه المستثمرين الجزائريين.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وفي إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي بادر بها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مع الشركاء الإجتماعيين وأرباب العمل والمتعاملين الإقتصاديين. إستقبل علي عون أمس الاثنين بمقر الوزارة، رئيس كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين CIPA، عبد الوهاب زياني، رفقة وفد من الكونفدرالية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.

وتم خلال هذا اللقاء، عرض جل المشاريع التي تعمل عليها الكونفدرالية خاصة فيما تعلق بنقل مجمل الانشغالات والعوائق التي تواجه المستثمرين. في إطار مساعي تحقيق النموذج الاقتصادي المنشود.

كما أكد الوزير في ذات السياق، حرصه الدائم للقضاء على البيروقراطية والعوائق التي تواجه المستثمرين الحزائريين. لا سيما القضاء على ثقافة التفرقة بين المؤسسات الخاصة والعامة. كما جدّد وزير الصناعة دعوته لكل المتعامليين الاقتصادين الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني. إلى التقرب من المصالح المختصة للوزارة. مؤكدا أن أبواب القطاع ستبقى دائما مفتوحة.