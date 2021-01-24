وزير الصناعة يؤكد دعمه لمصنعي المنتجات الإلكترونية

إلتقى وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأحد، ممثلين عن جمعية مصنعي المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية الجزائرية.

وحسب بيان للوزارة، فقد أبدى آيت علي براهم، استعداده لدعم ومرافقة هذه الشعبة لما يمكن أن تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار البيان، إلى إن الوزارة، تفكر في إطار قانوني جديد يمنح عدة مزايا من شأنها خلق صناعة إلكترونية وكهرو منزلية حقيقية، تنافسية وخلاقة للثروة.

هذا وأبدى ممثلو جمعية مصنعي المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية التزامهم بالانخراط في المسعى الجديد للسلطات العمومية.

بالإضافة إلى الامتثال للتدابير التي تضمنها النص التنظيمي الجديد.

كما كان اللقاء فرصة لممثلي الجمعية لنقل انشغالاتهم والمقترحات التي يرونها مناسبة لإزالة العقبات التي تعرقل تطور هذا الفرع.

ويأتي اللقاء استكمالا للمشاورات، التي بدأت مطلع ديسمبر، حول سبل تطوير الصناعات الإلكترونية والكهر ومنزلية في الجزائر.

بالإضافة إلى القوانين والتنظيمات المؤطرة لهذا النشاط.

لاسيما المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهر ومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.