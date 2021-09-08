وزير الصناعة يؤكد دعم مبادرات ومجهودات مؤسسة إنتاج عتاد وتجهيزات السكة الحديدية

نوه وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال زيارته للمؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكة الحديدية، بالنتائج المحققة من طرفها بالسنوات الأخيرة.

وتمكنت المؤسسة من مواجهة الصعوبات المالية والديون بعد إعادة هيكلتها وتجسيد مخطط تطويرها. وهو ما سمح لها بتحقيق التوازن المالي ابتداء من سنة 2017.

وأوضح زغدار بأن المجمع يملك اليوم قدرات هامة تمكنه من الاستجابة لمتطلبات السوق بالإعتماد على تنويع المنتجات وتنويع الزبائن. وخاصة فيما يتعلق بالإدماج وهو ما سيسمح بتحقيق هدف تقليص الواردات.

كما أكد دعم السلطات العمومية لمبادرات ومجهودات المجمع لتطوير الشعب والفروع الصناعية قائلا. “أدعوا كل مسؤولي وعمال المجمع لمواصلة هذه المجهودات لتعزيز مكانة المجمع في السوق الوطنية والتوجه إلى الأسواق الخارجية”.

وأشار أن تواجد وزراء ثلاث قطاعات لزيارة هذا المجمع المهم جدا في مجال الصناعات الميكانيكية. يعكس النظرة الجديدة المبنية على التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات. بإدراج البحث العلمي في تطوير منتجات هذا المجمع وتواجد النقل بصفته زبونا له.