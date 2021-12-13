وزير الصناعة يؤكد على تعزيز الشراكة الصناعية مع السويد
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم السبت، رغبة الجزائر في تعزيز شراكتها الصناعية مع السويد. وفق قاعدة رابح-رابح لاسيما في مجال المناولة الصناعية.
وفي بيان للوزارة فقد استقبل زغدار، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، سفير مملكة السويد بالجزائر، بجورن هاكمارك.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية الجزائرية والتي يطمح البلدان إلى تعزيزها لترقى إلى مستوى علاقاتهما التاريخية.
من جانبه، أبدى السفير السويدي إرادة بلاده لتكثيف علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر.
مشيرا إلى اهتمام العديد من المؤسسات السويدية بالاستثمار في الجزائر نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها.
كما اتفق الجانبان على تنظيم منتديات ولقاءات أعمال تضم رجال الأعمال في البلدين بهدف بحث وتحديد فرص الشراكة المثمرة.
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وزير الصناعة يكشف الجديد حول ملف إستيراد السيارات
كما طمأن أحمد زغدار وزير الصناعة خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي المتعاملين الإقتصاديين ان سنة 2022 سنكون سنة الإفراج عن ملف إستيراد السيارات.
وأكد الوزير ان منح إعتمادات للوكلاء لإستيراد السيارات سيكون فوريا. وذلك لتبسيط الامور على المتعاملين وإزاحة العراقيل السابقة كالبيروقراطية.
اكثر من 66 متعامل إقتصادي وضع ملف تركيب السيارات
قال وزير الصناعة ان اكثر 66 متعامل إقتصادي وضع ملف تركيب السيارات لدى قطاعه منهم من حظي بالرفض ومنهم تم التحفظ ملفهم.
وسيدرس دفتر شروط الجديد كل نوع على حدا عكس ماكان عليه في السابق أين كانت الدفتر شامل كل المركبات سياحية حافلات
وسيتم الإعلان عنه نهاية جانفي 2022. الذي سيكون أكثر مرونة مع المحافظة على نوعية السيارات .
كما كشف الوزير ان دفتر الشروط الجديد الذي يتم الإعلان عنه نهاية جانفي سيكون مبسطا مع تحديد شروط الإستيراد مع أخد بعين الإعتبار خدمات مابعد البيع وهذا وفقا لتهليمات رئيس الجمهورية.
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