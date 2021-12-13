وزير الصناعة يؤكد على تعزيز الشراكة الصناعية مع السويد

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم السبت، رغبة الجزائر في تعزيز شراكتها الصناعية مع السويد. وفق قاعدة رابح-رابح لاسيما في مجال المناولة الصناعية.

وفي بيان للوزارة فقد استقبل زغدار، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، سفير مملكة السويد بالجزائر، بجورن هاكمارك.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية الجزائرية والتي يطمح البلدان إلى تعزيزها لترقى إلى مستوى علاقاتهما التاريخية.

من جانبه، أبدى السفير السويدي إرادة بلاده لتكثيف علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر.

مشيرا إلى اهتمام العديد من المؤسسات السويدية بالاستثمار في الجزائر نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها.

كما اتفق الجانبان على تنظيم منتديات ولقاءات أعمال تضم رجال الأعمال في البلدين بهدف بحث وتحديد فرص الشراكة المثمرة.

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