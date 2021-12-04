وزير الصناعة يؤكد على رفع التحدي لبناء الجزائر الجديدة التي يجد فيها المواطن ضالته

قال وزير الصناعة ، احمد زغدار، اليوم السبت، إن اختيار شعار ” معا لرفع التحدي” هو يقين منا ان الرئيس تبون سيكون المرافق والمشجع والداعم بهذا الخيار الاستراتيجي. كما تابع زغدار ” وبإذن الله سيرفع التحدي لتضاف لبنة في بناء الجزائر الجديدة التي يجد كل جزائري من داخل او خارج الوطن ضالته”.

كما اضاف وزير الصناعة، أن وزارة الصناعة تهدف إلى تحسين الكفاءة وتثمين الموارد من خلال تحويلها الموجهة لدعم القطاعات الأخرى.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن القطاع يهدف إلى المشاركة في تغطية الاحتياجات للسكان المتزايدة. كما تابع زغدار، أن الندوة تهدف إلى توحيد الجهود في بعث الصناعة من خلال نمو الاقتصاد الوطني.

وسيتم خلال الندوة –يضيف وزير الصناعة- تقديم مشروع خطة عمل واقعية لمناقشتها واعتمادها لتمثل ورقة طريق للاداريين و الفاعلين. كما تهدف الندوة، المنتهجة إلى تسخير جميع الوسائل على أسس متينة مع استخلاص الدروس الماضية والحقائق المتعلقة بتحسين البيئي.

وأضاف وزير الصناعة، أن الشركات الخاصة ستحظى من نفس العناية برفع طاقتها الإنتاجية مع العمل على إزاحة العقبات كالبيروقراطية.

كما ترمي الندوة إلى تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة (الجالية) من أجل الاستفادة من تجاربها. وإشراك جميع الفاعلين حول أهداف وخطة وزارة الصناعة وإقحامهم في تنفيذ مخطط العمل.

كما سيتم تنظيم جلسات علنية وفضاءات للنقاش في شكل ورشات تعتمد أربعة محاور عمل هي:

دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي. كما تم تنظيم هذه الندوة، تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”.

هذا وستستمر الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، لثلاثة أيام، وذلك إبتداء من اليوم، وإلى غاية 6 ديسمبر 2021.

كما تهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد مخطط عمل الحكومة، إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp