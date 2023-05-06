وزير الصناعة يؤكد على ضرورة التحكم في التقنيات الحديثة لصناعة الحديد

أكد وزير الصناعة، علي عون، بمركب سيدار بالحجار بعنابة على ضرورة التحكم في التقنيات الحديثة لصناعة الحديد والصلب. وتغيير أنماط التسيير في هذا المجال.

كما أوضح وزير الصناعة، أن مستقبل الأخيرة “مرهون بمدى التحكم في التكنولوجيات الحديثة”. و”اعتماد أنماط تسيير بمقاربات اقتصادية تضمن النجاعة في الأداء وتمكن من بلوغ الأهداف المسطرة”.

في حين، أضاف عون، أن “الدولة الجزائرية تحافظ على مكاسبها”. مذكرا بأن مركب سيدار الحجار “يمثل رمزا من رموز الصناعة الثقيلة ما يجعل منه محل مرافقة من قبل السلطات العمومية”. “لتمكينه من بلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة في مجال صناعة الحديد والصلب”.

ويتأتى التحكم في التقنيات الحديثة لصناعة الحديد والصلب، كما أضاف علي عون، من خلال “ترقية وتفعيل مجالات التكوين”. و”التفاف إطارات وعمال المصنع والشريك الاجتماعي لتطوير قدرات المركب”.

وقام علي عون ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمعاينة سير مركب سيدار الحجار. ووقفا على سير النشاط بالفرن العالي رقم 2 الذي استفاد من برنامج التأهيل، كما عاينا سير عملية تفكيك هيكل الفرن العالي رقم واحد واستعادة العقار الصناعي الذي يشغله هذا الهيكل الذي توقف عن الخدمة سنة 2009 .

وبالمنطقة الصناعية برحال التي استفادت من عملية توسعة لتتربع حاليا على مساحة 367 هكتارا، ركز الوزير على ضرورة توزيع العقار الصناعي. وفق مقاربة اقتصادية تمكن من توطين مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية. ملحا على ضرورة توفير شروط الاستثمار لحاملي المشاريع.