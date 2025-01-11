وزير الصناعة يؤكد على ضرورة تلبية احتياجات السوق من الألبسة والأحذية عبر الإنتاج المحلي

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب بزيارة تفقدية لبعض ورشات المؤسسة العمومية الاقتصادية “C&H “و “LEATHER INDUSTRY ” التابعتين للشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود.

الصناعة

وحسب بيان الوزارة الزيارة التفقدية كانت بحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي.

وخلال الزيارة عاين الوزير عددا من الورشات المتخصصة في إنتاج الألبسة والأحذية الموجهة للمهنيين. بالإضافة إلى باقي منتجات المجمع المتخصص في انتاج الجلود والأحذية ومختلف أنواع الألبسة والمنسوجات.

وخلال معاينته أكد الوزير على ضرورة تلبية احتياجات السوق الوطنية من الألبسة والأحذية عبر الإنتاج المحلي

كما أثنى غريب على جودة المواد الأولية المستعملة مشددا، في الوقت ذاته، على ضرورة التحكم في جودة المنتج النهائي والابتكار في تصاميم الملابس والأحذية والمنتجات الأخرى لاسيما تلك الموجهة لسوق الاستهلاك الواسع.

وشدد الوزير على ضرورة أن يستعيد المجمع مكانته وحصصه السوقية خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الموجهة لسوق الاستهلاك الواسع.

وأسدى الوزير تعليمات لوضع خطط تسويقية تسمح بانتشار واسع لمنتجات جيتكس في مختلف ولايات الوطن ورفع حصته السوقية.

وحول الشراكة مع مؤسسة ناشئة للترويج لمنتجات المجمع عبر الفضاءات الإلكترونية

تم عرض مشروع شراكة بين “جيتكس” والمؤسسة الناشئة “ديار دزاير” المتخصصة في التجارة الإلكترونية.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم “ديار دزاير” بتطوير منصة خاصة بجيتيكس للتسويق الرقمي لمنتجاتها على المستوى الوطني وكذا خارج الوطن. كما ستقوم المؤسسة الناشئة، عبر أحد فروعها، بتوصيل الطلبات عبر شبكة توزيعها المتواجدة في 58 ولاية وأيضا في بعض الدول الإفريقية والأوروبية.

وسترافق ” ديار دزاير” أيضا مجمع جيتكس في بناء هويته البصرية وكذا الرفع من تواصله عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أحد أبرز أدوات التجارة الإلكترونية في الجزائر.