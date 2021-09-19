وزير الصناعة يبحث آليات إعادة بعث المؤسسات الصناعية المتوقفة والمتعثرة

بحث وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأحد، مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية وضعية المؤسسات والوحدات المتوقفة كليا والمتعثرة التابعة لها وكذا آليات إعادة بعثها.

وخلال هذا الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة، تم إحصاء المؤسسات والوحدات المتوقفة وكذا تلك التي تعرف صعوبات والوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوضعية التي وصلت إليها.

كما تمت مناقشة الآليات الممكنة لإعادة بعث وإنعاش هذه المؤسسات الموزعة على مختلف مناطق الوطن لما تلعبه من دور مهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.

وفي هذا الخصوص، شدد زغدار على ضرورة إعادة بعث هذه الوحدات والمؤسسات في أقرب الآجال، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول، سواء بالعمل على إعادة تشغيلها أو تحويل نشاطها إلى فروع أخرى ذات مردودية اقتصادية في حالة استحالة الاستمرار في نشاطها الحالي.

وأسدى الوزير تعليمات بتقديم مقترحات ملموسة لدراستها والشروع في تطبيقها في أقرب الآجال.

ومن جهة أخرى، أكد زغدار على ضرورة إعادة النظر في حوكمة المجمعات الصناعية العمومية لاسيما تلك التي تعرف صعوبات مشيرا إلى إدراج عقود النجاعة في طريقة تسييرها.