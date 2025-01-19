وزير الصناعة يبحث تطوير شعبتي الصناعات الكهربائية والإلكترونية

عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اجتماعا مع المتعاملين الاقتصاديين، العموميين والخواص، الناشطين في الصناعات الكهربائية والالكترونية، وذلك بهدف مناقشة وتسطير ورقة طريق مشتركة لتنظيم وتطوير هاته الفروع الصناعية ذات القيمة المضافة.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء سيكون متبوعا بلقاءات أخرى مماثلة مع كل شعبة على حدة لتحديد الإمكانيات، الأهداف. العراقيل والخطوات العملية التي يجب اتخاذها وفق الأولويات الحالية على المدى القصير والمتوسط. عن طريق ورقة طريق واضحة المعالم لتطوير هذه الصناعات.

وأشار وزير الصناعة في ذات السياق، إلى أهمية تنظيم المصنعين والمتعاملين الاقتصاديين في تكتل “كلوستر” خاص بالصناعات الكهربائية وآخر بالصناعات الإلكترونية. تشكيل فرق عمل وتعزيز الشراكة رابح-رابح بين القطاعين العمومي والخاص. بما يحقق تظافر الجهد الصناعي الوطني الذي تسعى دائرته الوزارية إلى تجسيده.

وذكر وزير الصناعة بالمصنفات الخمسة التي تشرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على إعدادها والمتعلقة بالمدخلات، المخرجات. المهارات الوطنية، النفايات الصناعية والحظيرة التكنولوجية الصناعية وأيضا الشبكة الوطنية للهندسة العكسية. مبرزا الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الناشطة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية في هذا المجال.

كما أن اللقاء يندرج في إطار تنظيم وإعادة بعث مختلف الفروع الصناعية وفق رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوار الصريح والشفاف. والتفاعل بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص. بهدف وضع تصور مشترك يساهم في تطوير القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد الوطني.

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