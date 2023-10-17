وزير الصناعة يبحث سبل الشراكة الإقتصادية مع نظيره الفيتنامي

إلتقى اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بنظيره الفيتنامي بمدينة هانوي بحضور سفير الجزائر بالفيتنام و المدير العام للبلدان العربية.

وخلال هذا اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يمكن إنجازه في إطار العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين. حيث توصل الطرفان إلى أن مستوى التبادل الإقتصادي بين البلدين لم يرق بعد إلى مستوى جودة العلاقات السياسية والتاريخية بينهما. وأبديا إستعدادهما لتقوية العلاقات الثنائية بدءا بشراكة إقتصادية قوية.