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وزير الصناعة يبحث سبل تحقيق الإنعاش الاقتصادي مع ممثلي الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

الوطني
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وزير الصناعة يبحث سبل تحقيق الإنعاش الاقتصادي مع ممثلي الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل
بقلم خالد زوبيري

بحث وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم،مع رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، محمد نذير بوعباس، سبل تحقيق الإنعاش الاقتصادي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=948913

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