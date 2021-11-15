وزير الصناعة يبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي مع فنلندا

استقبل وزير الصناعة،أحمد زغدار، اليوم الاثنين بمقر الوزارة،سفيرة جمهورية فنلندا في الجزائر، مارجا جونيسفا.

وفي بيان للوزارة فقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفنلندا لاسيما في المجال الصناعي.

حيث استعرضا بعض تجارب الشراكة بين مؤسسات البلدين، مؤكدين إرادة البلدين لتعزيزها مستقبلا.

وبعد أن أوضح الخطوط العريضة للمنظومة القانونية الجديدة المؤطرة للاستثمار والتحفيزات التي تمنحها، دعا زغدار المؤسسات الفنلندية إلى تواجد أكبر في الجزائر والاستفادة من هذه الامتيازات.

لاسيما في ظل دخول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، التي تعد الجزائر عضوا فيها، حيز الخدمة.

من جانبها، أكدت السفيرة الفنلندية رغبة العديد من الشركات الفنلندية الاستثمار في الجزائر في عديد المجالات الصناعية خاصة المناولة.

كما اتفق الجانبان على عقد لقاءات لتحديد، بدقة، المجالات التي يمكن أن تشكل فرص شراكة ثنائية مثمرة وعقد لقاءات أعمال بين رجال أعمال البلدين لبحث هذه الفرص.

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إستقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر، شارون آن واردل. حيث بحث معها سبل تعزيز الشراكة الإقتصادية والصناعية بين الجزائر والمملكة المتحدة.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير رغبة الجزائر في تكثيف وتوسيع علاقاتها الإقتصادية مع المملكة المتحدة لاسيما في قطاعات الصناعة، الفلاحة والمناجم. حيث أعطى الوزير لمحة على الإطار القانوني الجديد المؤطر للإستثمارات والتحفيزات والضمانات التي سيقدمها للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى الفروع التي يمكن أن تشكل فرص واعدة للشراكة الثنائية “رابح-رابح” على غرار الصناعات التحويلية، الكيميائية، الطبية والمنجمية.