وزير الصناعة يبحث فرص التعاون مع سلطنة عمان

إستقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، سفير سلطنة عمان بالجزائر، سيف بن ناصر البداعي. حيث بحث الطرفان فرص التعاون الصناعي وتعزيزه في إطار علاقات إقتصادية قائمة على الإستثمار والشراكة “رابح-رابح”.

وحدّد الجانبان، اللذان أكدا إرادة بلديهما لتعزيز التعاون المشترك، في المجالات التي يمكن أن تشكل فرصا للشراكة بين الجزائر وسلطنة عمان ومؤسساتهما. لاسيما تلك المتعلقة بمجال بناء وتصليح السفن. الصناعات التحويلية والغذائية، الصناعات الكهرو منزلية والإلكترونية. بالإضافة كذلك إلى الصناعات المنجمية وغيرها.

وأشار البيان، إلى أن وزير الصناعة رحّب بالإستثمارات العمانية. والتي ستحظى بالضمانات والتحفيزات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد سواء كانت محلية أو أجنبية.

من جانبه، أبدى سفير سلطنة عمان إهتمام رجال الأعمال في بلده بالإستثمار في الجزائر. داعيا إلى تكثيف التواصل واللقاءات بين الجانبين في إطار منتديات أعمال تسمح بالتعرف على مناخ الأعمال وفرص الإستثمار في الجزائر.