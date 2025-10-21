وزير الصناعة يبحث مع مجموعة CEFES الصينية حلول الدفع الإلكتروني وإدارة السيولة البنكية

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، مساء اليوم، وفداً رفيع المستوى عن مجموعة “China Electronic Financial Equipment Systems ”، ترأسه أم. هو دان، رئيس مجلس الإدارة.

ووفقا لبيان الوزارة تعَدُّ مجموعة CEFES من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات الدفع الإلكتروني البنكي، وتقديم حلول مالية متكاملة لإدارة الخزينة والسيولة.

حضر اللقاء الرئيس المدير العام للمجمع العمومي Elec El Djazair والرئيس المدير العام للمجمع العمومي ACS، إلى جانب إطارات من وزارة الصناعة.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى اتفاقية شراكة تقنية لإنتاج معدات الدفع الإلكتروني واستعراض آليات التعاون مع مجموعة INATEL، التابعة للمجمع العمومي Elec El Djazair.

وأشاد الوزير بالمشروع، مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تجسيد الشراكات التكنولوجية والصناعية بين الأطراف ورفع القيمة المضافة الوطنية.

وذلك بما يسهم في تسريع الرقمنة والتحول التكنولوجي للقطاع المصرفي الوطني، وفقاً لمساعي الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

من جهته، عبر أم. هو دان، رئيس مجلس إدارة مجموعة CEFES ، عن استعداد الشركة لتعزيز التعاون مع الجزائر ونقل خبراتها في تصنيع معدات الدفع الإلكتروني وحلول إدارة السيولة البنكية.

وأيضا تنفيذ برامج نقل التكنولوجيا، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني.