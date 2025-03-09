وزير الصناعة يبحث مع ممثلي “بهوان” العمانية و”هيونداي” سبل تصنيع المركبات بالجزائر

استقبل أمسية اليوم الأحد 09 مارس 2025، بمقر الوزارة، وزير الصناعة، سيفي غريب، وفدا عن المجموعة العمانية القابضة “بهوان”مرفوقين بممثلين عن شركة هيونداي الكورية لصناعة السيارات.

ويأتي هذا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير صناعة المركبات في الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء، بحث سبل التعاون بين الطرفين ووضع ورقة طريق مشتركة تهدف إلى تحقيق تصنيع المركبات محليًا، بما يتماشى مع تطلعات المواطن الجزائري ووفقًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة الميكانيكية وتعزيز الاستثمار.