وزير الصناعة يبحث وضعية مجمع إيميتال للحديد والصلب

إستقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، مسؤولي مجمع الحديد والصلب “إيميتال”. حيث تلقى الوزير، شروحات وافية حول واقع المجمع والمشاكل التي تتخبط فيها بعض فروعها. وعلى رأسها “سيدار الحجار”، “باتيميتال” والشركة الوطنية للزنك.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير على ضرورة مضاعفة المجهودات المبذولة للخروج في أقرب الآجال. بهذه المؤسسات من الأزمات التي تعيشها منذ عدة سنوات. حيث أسدى تعليمات بإعداد مخطط عمل إستعجالي يتضمن حلولا لجميع الاختلالات المسجلة. ويسمح للمجمع بتحقيق إنتاجية ومردودية من شأنها زيادة الإنتاج الوطني من الحديد ومشتقاته وتخفيض فاتورة واردات الجزائر من هذه المواد.

وأوضح في ذات السياق، أنه من الضروري التحكم في التسيير وأدوات الإنتاج بالإعتماد على الكفاءات الجزائرية. بالإضافة إلى أهمية مساهمة الشريك الإجتماعي في مسار إنعاش هذه المؤسسات. مضيفا بأن دائرته الوزارية تتابع عن كثب تطورات وضعية هذا المجمع وفروعه. وستعمل على مرافقتها لحل بعض مشاكلها بشرط أن تكون هناك فعالية ومردودية أكبر في المدى القصير.