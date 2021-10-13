وزير الصناعة يتباحث التعاون الصناعي مع اليابان

إستقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء سفير اليابان بالجزائر، أكيرا كونو. حيث تباحث الطرفان العلاقات الإقتصادية بين البلدين خاصة القطاع الصناعي.

وحسب بيان للوزارة، فقد دعا زغدار المؤسسات اليابانية إلى تكثيف تواجدها في الجزائر. خاصة في ظل الإصلاحات الجوهرية والهيكلية. التي سيتم إدراجها على المنظومة القانونية للإستثمار. وما ستوفره من إستقرار وجاذبية وامتيازات. بالإضافة إلى سهولة دخولها إلى السوق الإفريقية في إطار منطقة التبادل الحر الإفريقية.

وأكد بأن أبواب التعاون والشراكة مفتوحة أمام المستثمرين اليابانيين في كل المجالات الصناعية. وبالأخص الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تحوز فيها اليابان تجربة واسعة من حيث التحكم في التكنولوجيا.

وأوضح البيان، أن السفير الياباني أبدى الإهتمام البالغ للمؤسسات اليابانية للإستثمار لاسيما في ظل منطقة التبادل الحر الإفريقية.

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