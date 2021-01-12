وزير الصناعة يتباحث سبل التعاون الإقتصادي مع سفير المجر بالجزائر

إستقبل أمس الإثنين وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، سفير دولة المجر بالجزائر، جيورجي بانتوش.

وأفاد بيان للوزارة، أن مراسم الإستقبال جرت بوزارة الصناعة لتباحث الإمكانيات المتاحة في مجال التعاون الإقتصادي بين البلدين.

وأوضح المصدر، أن الوزير أبرز التوجه الإقتصادي الجديد للجزائر فيما يخص الاستثمار الأجنبي بما يضمن مصالحها.

كما عرض آيت علي خطة الحكومة للنهوض بالصناعة الوطنية وتعاملها مع المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة لاسيما اتفاقيات الشراكة الثنائية.

وكشف الوزير عن القوانين التي تم تحضيرها لتحسين مناخ الأعمال لاسيما قانون الإستثمار والنصوص التنظيمية للنشاطات الصناعية.

من جانبه، أعرب سفير دولة المجر عن رغبة بوداباست توسيع إتفاقيات شراكاتها مع الجزائر في مجال الصناعات الميكانيكية، والتوصل إلى كيفية تفعيل هذا التعاون لفسح المجال أمام الشركات المجرية لولوج السوق الجزائرية.