وزير الصناعة يتباحث مع رئيس مجمع ” أدلر” الإيطالي

تباحث وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم مع الرئيس المدير العام لمجمع ” أدلر ” الإيطالي، سوديري أريفيرا. والذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، مرفوقا بخبراء من المجمع، لبحث وتحديد فرص الاستثمار والشراكة.

وحسب بيان الوزارة إستقبل زعدار اليوم بمقر الوزارة الرئيس المدير العام لمجمع ” أدلر ” الإيطالي، سوديري أريفيرا أين تم عرض خلال اللقاء أبرز ما جاء في المنظومة الجديدة للاستثمار من تسهيلات ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب.

كما أبرز زغدار أهم الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية، الجغرافية، الاقتصادية والبشرية الضخمة التي تزخر بها الجزائر والتي تمكنها من استقطاب أكبر المشاريع لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير للأسواق العربية والإفريقية.

بالإضافة إلى رغبة الجزائر في إقامة شراكات مع الايطاليين في عديد المجالات الصناعية، الفلاحية، الطاقوية.

أما بالنسبة للقطاع الصناعي، أكد الوزير إلى الصناعات الغذائية، النسيجية والميكانيكية، التي تشكل فرصا للشراكة المثمرة للجانبين، رابح – رابح .

من جهته، أبدى سوديري أريفيرا رغبة المجمع في تجسيد مشاريع كبيرة في الجزائر ببعدها الافريقي، مشيرا إلى أن زيارته إلى الجزائر لتحديد المشروع أو المشاريع التي يمكن أن تكون محل شراكة مربحة للجانبين الجزائري والإيطالي، كمرحلة أولى في قطاع غيار الميكانيك لمختلف أنواع السيارات، وبمرافقة تكنولوجية إلى جانب صناعة النسيج.