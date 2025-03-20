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وزير الصناعة يتباحث مع وفد من “جريت وول موتورز” حول تصنيع السيارات

بقلم أمينة داودي
وزير الصناعة يتباحث مع وفد من “جريت وول موتورز” حول تصنيع السيارات
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إستقبل وزير الصناعة سيفي غريب، صبيحة اليوم الخميس وفدا عن الشركة الصينية “جريت وول موتورز” (GWM). والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في الصين تحت عدة علامات تجارية، منها هافال (HAVAL)، تانك (TANK)، وباور (POER).

وقام الوفد بعرض تفاصيل مشروع التصنيع الذي تعتزم الشركة إطلاقه في الجزائر رفقة الشريك الجزائري. وهو مشروع متكامل يضم زيادة على تصنيع المركبات تصنيع قطع الغيار. إنشاء مركز بحث وتطوير، إنشاء مركز تقني للتصديق والإعتماد .

كما تباحث الوزير مع الوفد آليات تجسيد المشروع وتوضيح الأطر القانونية اللازمة.

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