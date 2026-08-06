وزير الصناعة يتفقد عدد من المنشآت الصناعية في عنابة

حلّ وزير الصناعة يحيى بشير، صباح اليوم الخميس بولاية عنابة في زيارة عمل وتفقد. حيث كان في استقباله بمطار رابح بيطاط الدولي، عبد الكريم لعموري، والي ولاية عنابة. إلى جانب السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

وتندرج زيارة وزير الصناعة في إطار متابعة واقع عدد من المنشآت الصناعية الاستراتيجية بالولاية، و الوقوف ميدانيًا على سير نشاطها وآفاق تطويرها، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني، و دعم الاستثمار الصناعي، و ترقية تنافسية الصناعة الوطنية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور