وزير الصناعة يتفقد مؤسسات إنتاجية واعدة بالجزائر

تفقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، مشاريع تحصلت على رخص استغلال استثنائية بعد أن تم رفع العراقيل عنها لتدخل حيز الخدمة وتشرع في الإنتاج.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة “EURL ARCODYM” المتخصصة في انتاج الأجهزة الكهرو منزلية.

المؤسسة تملك طاقة إنتاجية تعادل 360.000 وحدة من مختلف الأجهزة الكهرومنزلية.

كما تقوم المؤسسة، بإنتاج الثلاجات، وآلات الطبخ، والمكيفات، الغسالات وأجهزة التدفئة، بنسبة إدماج 80 بالمائة.

وتقوم المؤسسة حاليا بتوظيف 600 عامل مع توقعات بوصول 5000 عامل بعد الانتهاء من أشغال التوسعة.

كما تفقد الوزير، شركة “SARL COMPEX” المتخصصة في إنتاج مواد التغليف. بطاقة إنتاجية تعادل 120.000 طن سنويا وعدد عمال يقدر بـ150 عامل.

وكذا مؤسسة “GREEN FRESH” لإنتاج مختلف مواد التعبئة البلاستكية وأجهزة الإنارة وطاقة إنتاج سنوية 144 طن.

وستقوم هذه المؤسسة بتصدير منتجاتها إلى كل من قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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