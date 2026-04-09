وزير الصناعة يتفقد مشاريع القطاع بقسنطينة

حلّ وزير الصناعة، يحيى بشير، صبيحة اليوم الخميس بولاية قسنطينة، في إطار زيارة عمل وتفقد لمتابعة عدد من المشاريع الصناعية الهامة. والوقوف على واقع بعض الوحدات الإنتاجية الناشطة في مجالات إستراتيجية.

وكان في استقبال الوزير بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، والي الولاية عبد الخالق صيودة. إلى جانب السلطات المحلية المدنية والأمنية وإطارات الولاية.

ويرافق وزير الصناعة في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم إطارات سامية من الوزارة، حيث يشمل البرنامج معاينات ميدانية لعدد من المؤسسات الصناعية. والاطلاع على مستوى النشاط والإنتاج وآفاق تطويره، فضلاً عن عقد لقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين لبحث سبل دعم النسيج الصناعي المحلي.

