وزير الصناعة يتفقد مصنع ميرينال لصناعة الأدوية

أشرف اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، رفقة والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، على زيارة عمل وتفقد بإقليم ولاية الجزائر.

وحل وزير الصناعة الصيدلانيّة ببلدية واد السمار، أين عاين مصنع ميرينال لصناعة الأدوية. حيث تفقد مختلف ورشات الإنتاج وطرق وآليات العمل. كما استمع إلى عرض مفصل حول الشركة وفروعها، وعملها منذ تأسيسها.

ويعتبر ميرينال من المصانع الجزائرية الناجحة في مجال الإنتاج الصيدلاني. والذي يعمل منذ أكثر من 23 عامًا على تطوير الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية والمبتكرة. بالاعتماد على الكفاءات الوطنية من الجامعات الجزائرية ومراكز التدريب المهني. حيث طورت مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة وأبرمت شراكات استراتيجية مع مختبرات مرموقة لنقل التكنولوجيا المتطورة. تمتلك اليوم وحدتين للإنتاج، إحداهما أكبر مجمع صيدلاني في الجزائر، بالإضافة إلى مركز للتوزيع الوطني. كما يقوم المصنع بتصدير منتوجاته إلى 12 دولة.

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