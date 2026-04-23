وزير الصناعة يتفقد واقع الاستثمار الصناعي بولاية أم البواقي

قام وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس. بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية أم البواقي، في إطار سلسلة زياراته الميدانية الرامية. إلى تقييم وضع القطاع الصناعي ومتابعة. تقدم المشاريع الاستثمارية عبر مختلف مناطق الوطن.

واستُهلّت الزيارة بوصول الوزير إلى مطار محمد بوضياف الدولي، حيث كان في استقباله والي ولاية أم البواقي السيد بن عبد الله شايب الدور. إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الصناعة لمرافقة المستثمرين والوقوف على واقع النشاط الصناعي ميدانياً. خاصة في مجالات تصنيع قطع الغيار والمناولة الصناعية.التي تُعد من الركائز الأساسية لدعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للاستيراد.

ومن المرتقب أن تشمل الزيارة معاينة عدد من المشاريع الصناعية بالولاية، إضافة إلى عقد لقاءات. مع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين. من أجل الاستماع لانشغالاتهم وتذليل الصعوبات التي قد تعترض مسار مشاريعهم.

كما تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز ديناميكية الاستثمار المحلي. ودفع عجلة التنمية الصناعية بولاية أم البواقي، بما يساهم في خلق مناصب شغل جديدة. وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.