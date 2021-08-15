وزير الصناعة يجتمع بالهيئات المرافقة لبعض الفروع الصناعية

إختتم وزير الصناعة، أحمد زغدار، سلسلة لقاءاته مع مسؤولي الهيئات التابعة للوزارة، باجتماعات مع كل من مسؤولي المركز التقني للصناعات الغذائية، المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والمحولة للمعادن. والمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

، وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الوزير إلى الآليات المتبعة من طرف هذه الهيئات لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في فروع ومجالات تقنية متخصصة. وخلال اللقاء، شدد الوزير على أهمية ودور هذه الهيئات في مرافقة المؤسسات عمومية وخاصة للنهوض بالصناعة الوطنية. مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من المجهودات لنجاعة أكبر لهذه الهيئات خاصة فيما يتعلق بالتسيير، الحوكمة وكذا التنسيق فيما بينها وبين مختلف المؤسسات الاقتصادية.

وأضاف البيان، أن الوزير استمع إلى العراقيل التي تواجه هذه الهيئات خاصة خلال الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد. داعيا إلى إيجاد حلول مستعجلة لبعث وتطوير نشاطها في مرافقة المؤسسات الاقتصادية. لاسيما في مجال الصناعات الميكانيكية وتحويل المعادن والصناعات الغذائية. نظرا لما تحوزه من مخابر مجهزة، والمعول عليها في مراقبة النوعية والجودة عند الاستيراد أو التصدير.

وفي ذات السياق، أكد زغدار بأن دائرته الوزارية سترافق وتدعم هذه الهيئات في برامجها المسطرة. مشيرا إلى أهمية الاعتماد على الخبرات الوطنية والكفاءات الجامعية لتنفيذ هذه البرامج. خاصة وأن هذه الهيئات تعد وسيطا حيويا بين الجامعات والمؤسسات الصناعية.