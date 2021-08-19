وزير الصناعة يجتمع بمسؤولي البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة

عقد وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس إجتماعا مع مسؤولي البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة. دعا فيه إلى دعم الخبرات المناولاتية الوطنية تماشيا مع المتطلبات الجديدة للقطاع.

وحسب بيان للوزارة، فقد ناقش الوزير مع المسؤولين دور هذه الجمعية المهنية في الدفع بالمناولة الصناعية في الجزائر من خلال ربط المناولين بالأمرين. كما تم استعراض المهام الأساسية لهذه البورصة المكونة من شبكة من البورصات الفرعية في كل من وسط وشرق وغرب وجنوب البلاد. والرامية أساسا إلى مرافقة المصنعين في العثور على المناولين الذين يستجيبون لحاجياتهم،. ومرافقة المناولين لإيجاد أسواق جديدة.

وأضاف البيان، أن بورصة الجزائر للمناولة والشراكة أنشأت قاعدة بيانات شاملة لقدرات المناولة المحلية الموجهة لصالح عديد الفروع الصناعية والقطاعات الاقتصادية على غرار الصناعات الميكانيكية. الكيميائية، الكهربائية، الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية. تجهيزات الصناعات الغذائية، الأشغال العمومية، الري، تصنيع المركبات وصناعات البلاستيك والمطاط.

كما تم مناقشة الآليات التي من شأنها تقديم دعم ومرافقة أكبر لنشاط المناولة في إطار سياسة السلطات العمومية. لتكثيف النسيج الصناعي وترقية الإنتاج الوطني. والتي لا يمكن تحقيقها بدون إندماج قوي للمكونات والأجزاء المصنعة محليا.

ودعا الوزير هذه البورصات لمضاعفة مجهوداتها في الفترة المقبلة لضمان مرافقة أكبر للمناولين. من مستثمرين محليين وأجانب. لتتماشى المناولة الوطنية ومتطلبات القطاع الصناعي والقطاعات الإقتصادية الأخرى في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي. مشددا على أهمية تكثيف دور البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة في الجنوب. لخلق نسيج صناعي في هذه المناطق فضلا عن ضرورة توسيع وتحيين قاعدة بياناتها.