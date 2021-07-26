وزير الصناعة يجتمع بمسؤولي شركة “فيروفيال”

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الأحد، إجتماعا مع مسؤولي المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكة الحديدية “فيروفيال”. حيث تم بحث وضعية وآفاق هذه الشركة الصناعية العمومية.

وأفاد بيان للوزارة، أنه تم إستعراض واقع الشركة الواعدة التي تمكنت في سنوات قليلة من مواجهة صعوباتها المالية وديونها لتحقق نسب نمو معتبرة. مع تنويع منتجاتها وزبائنها عوض الاعتماد على زبون واحد. بالإضافة إلى تسطير مشاريع طموحة بنسب إدماج عالية وتعزيز القدرات التكاملية بين المجمعات الصناعية الأخرى.

وأوضح البيان، أن الوزير أشاد بالنتائج المحققة من طرف هذا المجمع وبنموذج تسييره والحوكمة المطبقة فيه. لاسيما في فرعه “سيتال” المتخصص في صناعة وصيانة عربات الترامواي. وكيفية إعادة توزيع العمال حسب نشاطات المؤسسة. مؤكدا على ضرورة مضاعفة المجهودات لتحقيق الأهداف المسطرة لاسيما فيما يتعلق بإدماج المكونات محلية الصنع. وتنويع المنتجات والتحكم في تكلفة الإنتاج. بغية خلق الثروة ومناصب الشغل.

وأضاف المصدر، أن الوزير شدّد على أهمية الإعتماد على القدرات والخبرات الوطنية في تجسيد مختلف مشاريعها، منوها بالتجارب المميزة على مستوى هذا المجمع في مجال الابتكار والرقمنة.