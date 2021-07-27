وزير الصناعة يجتمع بمسؤولي مجمع “أغروديف” للصناعات الغذائية

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، مساء أمس الإثنين إجتماعا بمسؤولي مجمع الصناعات الغذائية “أغروديف”. حيث بحث معهم وضعية هذا المجمع، مشاريعه وآفاقه المستقبلية والمشاكل التي يعاني منها.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة، أن الوزير درس المشاكل التي يعاني منها مجمع “أغروديف”على غرار مستحقاته المالية والمنافسة التي تمس بتوازنات المؤسسات التابعة له. حيث أسدى الوزير جملة من التوجيهات بهدف زيادة فعاليته للتمكن من رفع حصته في السوق الوطنية ودخول الأسواق الدولية المجاورة. وهو ما سيسمح له باسترجاع مكانته كرائد للصناعات الغذائية في الجزائر وتقليص فاتورة الاستيراد.

وشدّد الوزير على ضرورة تنويع النشاط والمنتجات، والتحكم أكثر في الأسعار والجودة لمواجهة المنافسة الشديدة التي يشهدها هذا الفرع. وكذا وضع نظرة استشرافية واستراتيجية للتأقلم والتكيف مع التغيرات والتطورات المستمرة التي يعرفها مجال الصناعات الغذائية.

ودعا زغدار مسؤولي المجمع إلى بحث فرص شراكة مع المجمعات – بعد أن بادر بشراكات مع ، الجامعات وأيضا الخواص الناشطين في هذا الفرع لمضاعفة قدرات الإنتاج، تحقيق مردودية اقتصادية أفضل وخلق الثروة ومناصب الشغل. وتعهد الوزير بالتكفل بالانشغالات والمشاكل التي تم طرحها وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.