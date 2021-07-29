وزير الصناعة يجتمع بمسؤولي مجمع جيتيكس للنسيج

اجتمع وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، مع مسؤولي المجمع العمومي للنسيج “جيتيكس” والفروع التابعة له، وهذا مواصلة للقاءات المكثفة التي يعقدها مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومي.

وفي بيان للوزارة، دعا الوزير مسؤولي المجمع، إلى إعادة هيكلة هذا الفرع لتجسيد انسجام أكبر، استغلال كل الإمكانيات المتوفرة وبذل المزيد من الجهود لكسب حصص سوقية جديدة لاسيما تلك المتعلقة بالجمهور العريض وعدم الإعتماد الكلي على الطلبات العمومية للهيئات الوطنية الرسمية، وهذا للرفع من مردودية المجمع.

وسجل زغدار أن التكوين في هذا المجال أمر ضروري لمسايرة التطورات والتغيرات الكبيرة التي يعرفها قطاع النسيج، لاسيما فيما يتعلق بالتصميم للتمكن من إرضاء أذواق المستهلك الذي أصبح متطلبا في ظل وفرة العرض وتنوعه وشدة المنافسة التي تميز هذا القطاع.

وفي الأخير، أسدى الوزير تعليمات بإعداد مخطط عمل استعجالي يضم الأهداف والخطوات التي يتوجب اتخاذها على المدى القصير لدراستها والشروع في تطبيقها في أقرب الآجال.