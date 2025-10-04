وزير الصناعة يجتمع مع مسؤولي الشركة القابضة GETEX

عقد وزير الصناعة اليوم، اجتماعاً مع مسؤولي الشركة القابضة GETEX المتخصصة في الصناعات النسيجية والجلدية، وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال اللقاء استعراض الوضعية الحالية للشركة وفروعها. والتطرق إلى مختلف العراقيل التي من شأنها بعث فعلي لهذه الشعبة الاستراتيجية التي كانت الجزائر رائدة فيها لعقود مضت.

وأكد الوزير، على الأهمية البالغة لمواصلة الجهود المبذولة بغية إحياء شعبة النسيج والجلود باعتبارها قطاعاً قادراً على خلق قيمة مضافة عالية، وتوفير مناصب شغل دائمة.

فضلاً عن المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية بمنتوج محلي تنافسي.

كما دعا إلى ضرورة إرساء مقاربة جديدة تعتمد على تحديث أنماط التسيير، إدماج الرقمنة. وتبني الابتكار في التصميم والإنتاج بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتم التشديد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين GETEX وباقي المجمعات الوطنية، لاسيما في ما يتعلق بسلاسل القيمة. وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص قصد تحقيق نقلة نوعية في هذه الشعبة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة ستتكفل بمرافقة الشركة القابضة في معالجة العراقيل التنظيمية والهيكلية والمالية. مع الحرص على عقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحقق في مشاريع إعادة بعث الصناعة النسيجية والجلدية.