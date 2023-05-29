وزير الصناعة يجري لقاءات ثنائية لصناعة السيارات وقطع الغيار بإيطاليا

شارك اليوم الإثنين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في أشغال المنتدى الإقتصادي بإيطاليا حول آفاق تطوير صناعة السيارات.

وأجرى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، محادثات ثنائية مع نائب وزير الأعمال وعلامة “صنع في إيطاليا”. فالنتينو فالنتيني، وبحضور ممثلين عن شركة “ستلانتيس” لصناعة السيارات. والجمعية الإيطالية لصناعة السيارات “أنفيا” ووالي ولاية وهران، السعيد سعيود.

كما بحث الوزير مع الجانب الإيطالي، خلال هذه المحادثات، التعاون والشراكة الثنائية في المجال الإقتصادي والصناعي بين الجزائر وسبل تعزيزها. لاسيما في مجال المعدات وقطع غيار السيارات وتوطينها في الجزائر.