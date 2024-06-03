وزير الصناعة يحث على الخوض في تجارب أكثر مع الشريك الصيني

إستقبل وزيرالصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، حيث تطرق الطرفان إلى التعاون الثنائي وكذا سبل تعزيزه.

وحسب بيان للوزارة، حث علي عون على ضرورة الخوض في تجارب أكثر مع الشريك الصيني في مختلف مجالات قطاع الصناعة.

وأكد الوزير على ضرورة تكثيف مجالات التعاون ومتابعة المشاريع خاصة ماتم الإتفاق عليه في قطاع الصناعة بمختلف جوانبه.

كما أكد الوزير أن جمهورية الصين تعتبر شريكا استراتيجيا مهما في قطاع الصناعة لما لها من استثمارات مهمة في مختلف المجالات.

ومن جهته، أشاد السفير لي جيان بالدور المحوري الكبير التي باتت تلعبه الجزائر في المجال الإقتصادي. وحظوظ الصين في الدخول بقوة إلى الأسواق الجزائرية خاصة في الآونة الأخيرة بعدة مستثمرين في القطاع الصناعي، والتي تتطلع لاستثمارات أكثر في مجال التصنيع.

وفي الأخير، عبر الجانبان عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون في مجال الصناعة لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.

هذا ويندرج هذا اللقاء، ضمن متابعة المشاريع المشتركة بين البلدين وضرورة تطويرها أكثر. لاسيما بعد زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية الصين الشعبية.