وزير الصناعة يدرس فرص الاستثمار مع الممثل الرئيسي لشركة “باور تشاينا” بالجزائر

استقبل وزير الصناعة،فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، الممثل الرئيسي لشركة “باور كونستراكشن كوربريش أوف تشاينا” “باور تشاينا” بالجزائر، تشي ديغي.

وبحث وزير الصناعة مع ممثل الشركة الذي بحث معه فرص الشراكة والاستثمار بالجزائر.

وخلال هذا اللقاء، أعرب فرحات أيت علي لممثل الشركة العمومية الصينية، عن إرادة الحكومة الجزائرية، في إطار سياستها لبعث الاقتصاد الوطني، لتعزيز وتقوية التعاون مع الصين.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة بالجزائر أن الشراكة بين الجزائر والصين تندرج ضمن منطق الحليف الاقتصادي الاستراتيجي متجاوزة مرحلة العلاقات التجارية البحتة.

وأضاف أن مختلف القطاعات ذات الأولوية والتي تعتزم الجزائر تطويرها على غرار المنشآت القاعدية، الحديد والصلب وكذا البتروكيمياء، أن الجزائر تهدف الى استقطاب شركات صينية للاستثمار مباشرة.

كما تهدف الجزائر حسب الوزير ادماج أكبر عدد من التجهيزات بالشراكة مع مؤسسات محلية.

كما تطرق وزير الصناعة مع الجانب الصيني إلى أهم المحاور التي تضمنها الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار الأجنبي بالجزائر، والذي سيسمح بحسبه بخلق بيئة مناسبة للمؤسسات الأجنبية،

كما تطرق الطرفا أيضا إلى مختلف المزايا التفاضلية التي تمنحها السوق الجزائرية.

من جانبه، أكد ممثل “باور تشاينا” اهتمام شركته بعقد شراكات جديدة في الجزائر، حيث صرح في هذا الخصوص أن الشركة” بصدد البحث عن مشاريع شراكة جديدة بالجزائر”.

وتنشط شركة “باور تشاينا”، المتواجدة بالجزائر من خلال فرعها “سينو ايدرو كورب في مجال الطاقة الشمسية، قطاعات الطاقة والكهرباء، بناء المنشآت القاعدية والموارد المائية والبيئة.