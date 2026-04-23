وزير الصناعة يدشن وحدتين صناعيتين بأم البواقي

أشرف وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس بولاية أم البواقي، على تدشين وحدتين صناعيتين تقعان ببلديتي عين مليلة وأولاد قاسم.

وخلال زيارة عمل و تفقد قام بها إلى الولاية، دشن الوزير، الذي كان رفقة والي الولاية عبد الله شايب الدور والسلطات المدنية والعسكرية المحلية. وحدة لصناعة مصافي المركبات (فلاتر الهواء) تقع ببلدية عين مليلة، بطاقة إنتاج تفوق 2،5 مليون وحدة سنويا.

كما دشن يحي بشير ببلدية أولاد قاسم وحدة لصناعة وتركيب قطع الغيار، ولواحق قطع غيار السيارات، تنتج سنويا 600 ألف قطعة. وتشغل 44 عاملا في مناصب عمل مباشرة، حيث شدد على “ضرورة احترام معايير الجودة و دراسة السوق وإمكانات التصدير”. مؤكدا بالمناسبة على دعم الاستثمار الصناعي المحلي.

كما عاين الوزير شركة لصناعة بطاريات المركبات بعين مليلة تقدر طاقتها الإنتاجية السنوية بـ 1 مليون بطارية. بالإضافة إلى شركة أخرى لصناعة مبردات محركات السيارات بذات البلدية.

