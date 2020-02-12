وزير الصناعة يدعو إلى إعادة الديناميكية إلى مشاريع الإستثمار بين الجزائر وإيطاليا

دعا وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، إعادة الديناميكية إلى مشاريع الشراكة التقليدية، فيما يتعلق بالإستثمار بين البلدين.
وقال بيان الوزارة، صدر اليوم الأربعاء، إنّ وزير الصناعة ايت علي، استقبل بمقر الوزارة، سفير إيطاليا بالجزائر، باسكال فيرارا.
وحسب ما أورد البيان، فإنّ الطرفان تطرقا إلى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا، لاسيما في القطاع الصناعي.
كما أنّ الجانبان تباحثا في المجالات التي يمكن أن تشكل فرصا للتعاون والشراكة بين المؤسسات الجزائرية والإيطالية.
كما أعرب وزير الصناعة، آيت علي براهم، عن أمله في تجسيد شراكات منتجة مع الجانب الإيطالي، داعيا إلى إعادة الديناميكية إلى مشاريع الشراكة التقليدية، فيما يتعلق بالاستثمار بين البلدين.
من جهته، وحسب ذات المصدر، فإنّ السفير الإيطالي أظهر اهتمام المؤسسات الإيطالية بخلق استثمارات في الجزائر.
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