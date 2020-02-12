وزير الصناعة يدعو إلى إعادة الديناميكية إلى مشاريع الإستثمار بين الجزائر وإيطاليا

دعا وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، إعادة الديناميكية إلى مشاريع الشراكة التقليدية، فيما يتعلق بالإستثمار بين البلدين.

وقال بيان الوزارة، صدر اليوم الأربعاء، إنّ وزير الصناعة ايت علي، استقبل بمقر الوزارة، سفير إيطاليا بالجزائر، باسكال فيرارا.