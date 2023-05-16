وزير الصناعة يدعو إلى استغلال كافة الطاقات الإنتاجية الذي يمنحها قطاع المناولة

شارك وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء، في افتتاح الطبعة الـ18 للصالون الدولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه وهذا بقصر المعارض الصنوبر البحري.

كما كان برفقة وزير الصناعة كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فايزة دحلب. بدعوة من وزير الري، لخضر رخروخ.

وتفقد علي عون، مختلف أجنحة هذا المعرض الذي يعرف مشاركة العديد من المؤسسات الدولية. حيث أشار الوزير خلال حديث جمعه مع المشاركين، إلى استغلال كافة الطاقات الإنتاجية. الذي يمنحها قطاع المناولة في تمويل هذا النوع من المؤسسات خاصة في مجال قطع الغيار وتوفير مختلف الأجهزة.

كما يهدف هذا الصالون على ربط الممثلين الجزائريين والدوليين الرئيسيين في قطاع المياه. وستعرف هذه الطبعة الـ 18 ستعرف مشاركة 60 بالمائة من الشركات الجزائرية، من رواد السوق بشكل أساسي.