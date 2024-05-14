وزير الصناعة يدعو إلى استكشاف الأسواق الأجنبية

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مسؤولي مؤسسة Electro-Industries بعزازقة الواقعة شرق تيزي وزو، إلى استكشاف الأسواق الأجنبية من أجل تسويق منتجاتهم.

و خلال زيارته، حضر عون عرضا حول وضعية المؤسسة المتخصصة في صناعة المحولات والمحركات الكهربائية. والتي تتوفر على مخزون كبير من تلك المنتجات، مصدرا تعليماته لمسؤولي المؤسسة. من أجل البحث عن فرص في الأسواق الأجنبية، سيما السوق الإفريقية.

وقال الوزير إنّه يجب أن لا نكتفي بالسوق المحلية، يجب الذهاب لاستكشاف الأسواق في موريتانيا و تونس و ليبيا. من أجل تسويق تلك المنتجات، مطمئنا مسؤولي هذه المؤسسة. باستعداد السلطات العمومية لتقديم تسهيلات في عمليات التصدير.

كما وجّه الوزير تعليماته لمسؤولي نفس المؤسسة بغية تسريع مسار انتاج منتوجهم الجديد, المتمثّل في محول بقوة عالية. بالشراكة مع مؤسسة هندية، طالبا توضيحات حول أسباب التأخر المسجّل في هذا المشروع الذي تمّ اطلاقه في سنة 2018.

كما زار عون في إطار زيارته وحدتين تابعتين للقطاع الخاص، واحدة لصناعة الأدوية وأخرى لصناعة الخزف.

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